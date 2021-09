Arriva la nuova richiesta per Napoli-Juventus: tifosi avvertiti

Si inizia già a prevedere misure straordinarie per Napoli-Juventus: la Questura ha predisposto l’apertura quattro ore prima.

La gara tra Napoli e Juventus si avvicina. È prevista per sabato 11 settembre alle 18:00 ma, già in questi giorni precedenti, si stanno studiando misure straordinarie per organizzare al meglio l’evento. La Serie A riprende dopo la sosta dovuta alla convocazione delle Nazionali ma il problema del Covid-19 continua a dover essere affrontato nel miglior modo possibile.

Per questo motivo, dunque, il Questore di Napoli, Alessandro Giuliano, ha predisposto delle misure straordinarie che puntano a limitare il più possibile la formazione di assembramenti. L’appello è stato rivolto direttamente ai tifosi e la richiesta è quella di approfittare dell’anticipo dell‘apertura dei cancelli. Sarà infatti possibile accedere già alle 14:00, ovvero quattro ore prima dell’inizio del match.

Napoli-Juventus: cancelli aperti quattro ore prima della partita

La sfida si terrà al ‘Diego Armando Maradona’ e l’appello del questore è stato chiaro: “Il tema dell’arrivo allo stadio è un punto in più e chiedo ai tifosi di non concentrarsi tutti all’ultima ora, ma anticiparsi il prima possibile. Stiamo proponendo l’apertura dei cancelli e stiamo chiedendo l’arrivo ore prima ai tifosi per evitare l’assembramento“.

Giuliano prosegue affermando: “Un incontro di calcio è un evento complesso. Abbiamo chiesto alla SSC Napoli un numero di steward adeguato al flusso che ci sarà”. La prerogativa, dunque, è far si che non si creino situazioni che potrebbero andare a ledere l’incolumità stessa dei tifosi accorsi allora stadio per vedere la propria squadra in uno scontro tanto importante.