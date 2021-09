Lazio, sfuma l’ultimo grande regalo a costo zero per Sarri

Accostato con insistenza alla Lazio nelle ultime settimane il difensore David Luiz sembra vicino ad accasarsi nella sua patria, al Flamengo.

Dopo un ottimo inizio di stagione la Lazio sembrava pronta ad effettuare, a mercato chiuso, un ulteriore colpo per perfezionare la sua rosa. Lotito voleva regalare a Maurizio Sarri un rinforzo in difesa pescando tra gli svincolati e per il club biancoceleste c’era la tentazione dell’esperto e forte difensore brasiliano David Luiz.

L’arrivo dell’ex difensore di Chelsea ed Arsenal in Serie A sembra però abbastanza lontano. Sul giocatore c’è il forcing di Benfica e soprattutto di Flamengo e proprio il club brasiliano sembra vicino ad accaparrarsi il talentuoso difensore.

Lazio, niente rinforzo per la difesa?

Dopo i problemi fisici di Luiz Felipe e l’età avanzata di Radu Sarri auspicava in un rinforzo negli ultimi giorni di mercato o appunto nel mercato degli svincolati, ma a meno di clamorosi colpi di scena appare improbabile l’opzione David Luiz.

Secondo quanto riporta ESPN il Flamengo avrebbe già contattato l’entourage del giocatore e da parte del club trapelerebbe un grande ottimismo. Presto David Luiz potrebbe tornare in patria.