Ancelotti lo voleva al Real, Mourinho ha fermato tutto: il retroscena

Ancelotti era pronto ad abbracciarlo al Real Madrid, e invece Mourinho ha fermato tutto: il retroscena di mercato tra Roma e ‘blancos’

In un’estate che ha visto il mercato muoversi in ogni direzione, c’è chi è rimasto con l’amaro in bocca. Nonostante il colpo Camavinga, il Real Madrid di Carlo Ancelotti deve fare i conti con la coperta corta in attacco e con i soli Benzema e Jovic come centravanti di ruolo. Un po’ poco per un club come i ‘blancos’, che dell’abbondanza ne hanno sempre fatto un vanto del proprio reparto offensivo.

Il colpo Mbappé, tuttavia, sarebbe stato quello tanto sognato da Florentino Perez e da tutta la piazza madridista, anche se il ritrovato Ancelotti aveva suggerito un colpo decisamente low-cost per tamponare, quantomeno, la penuria di alternative in attacco. Un colpo che avrebbe anche incontrato il via libera della dirigenza del Real e del calciatore, ma non quello di Mourinho e della sua Roma.

Niente Real Madrid per Borja Mayoral: Mourinho ha fermato tutto