Napoli-Juventus inizia alle ore 18:00. Il big match della terza giornata di Serie A è in programma allo stadio Diego Armando Maradona.

Tutto pronto per Napoli-Juventus. Alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona va in scena il big match della terza giornata di Serie A 2021/2022. Gli azzurri di Luciano Spalletti, a punteggio pieno dopo due giornate, ospitano i bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci dal pareggio contro l’Udinese e dalla sconfitta contro l’Empoli. Emergenza per il tecnico bianconero che dovrà fare a meno dei sudamericani e di Federico Chiesa. Non mancano i problemi anche per i partenopei, costretti a far esordire il neo acquisto Anguissa vista l’indisponibilità di Lobotka e Demme a centrocampo. Ad arbitrare il match il signor Irrati di Pistoia.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. All.: Spalletti.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Morata. All.: Allegri.