Serie A, tegola per l’allenatore: si è infortunato il migliore

Nuovo infortunio in Serie A. Nel massimo campionato calcistico italiano sono numerosi i giocatori fermi ai box a causa di problemi fisici.

Al lungo elenco degli infortunati si è aggiunto, pochi minuti fa, anche Mattia Aramu. Si è concluso da pochi minuti, infatti, il primo tempo di Empoli-Venezia che vede i lagunari avanti per 1-0 grazie alla rete di Henry giunta al minuto 13. Nonostante il vantaggio nel risultato, però, le cose per Paolo Zanetti si complicano. L’allenatore del Venezia, infatti, deve fare i conti con l’infortunio di Mattia Aramu.

Serie A, infortunio per Aramu in Empoli-Venezia

Il tecnico del club veneto Paolo Zanetti è stato costretto a ricorrere alla prima sostituzione poco dopo la prima mezz’ora di gioco di Empoli-Venezia, match della terza giornata di Serie A 2021/2022. Ad abbandonare anzitempo il campo è stato Mattia Aramu. Il trequartista numero 10, tra i migliori in campo fino a quel momento, è rientrato in panchina a causa di un problema fisico.

Al suo posto è entrato in campo il belga Daan Heymans che l’ha prontamente sostituito. Non è ancora chiara l’entità dell’infortunio del calciatore. Con ogni probabilità, nelle ore successive al match, il club lo sottoporrà ad esami clinici più approfonditi per valutare le condizioni.