“É una sciagura”: Napoli-Juve, tifosi azzurri scatenati sui social

Furiosi i tifosi del Napoli dopo l’errore di Kostas Manolas in Napoli-Juve. Il difensore greco ha regalato il vantaggio alla squadra bianconera.

Napoli-Juventus, si sono appena conclusi i primi quarantacinque minuti di gioco allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Luciano Spalletti è già sotto di un gol a causa dell’errore in difesa di Kostas Manolas. Il difensore greco, dopo aver ricevuto una quasi innocua rimessa laterale da Giovanni Di Lorenzo, commette un errore nel retropassaggio verso David Ospina. Il centrale del Napoli, infatti, si fa rubare palla da Alvaro Morata che si presenta a tu per tu col portiere, non posizionato sulla mattonella migliore. La conclusione dell’attaccante spagnolo condanna gli azzurri allo svantaggio.

Napoli-Juve, errore difensivo di Manolas

L’errore del difensore centrale di Luciano Spalletti ha fatto infuriare i tifosi partenopei che, alla fine del primo tempo, si sono riversati sui social network per esprimere tutto il proprio disappunto.

“E’ un ex calciatore” dice qualcuno. Altri, su ‘Twitter’ criticano aspramente l’atteggiamento del greco, reo di aver regalato il vantaggio agli avversari, definendolo ‘una sciagura’. Pesa decisamente, al momento, la sua disattenzione difensiva.

Manolas con un errore:

– ha fatto subire gol

– ha rovinato una partita approcciata bene

– ha bloccato una squadra psicologicamente

– ha sbloccato psicologicamente gli avversari che erano entrati timorosi. Una sciagura. #TragediaGreca #NapoliJuve — Dino Squitieri (@dinosq) September 11, 2021

Manolas che ci fa rimpiangere i peggiori difensori che abbiamo avuto #NapoliJuve — Giovanna🌻 (@BiancoAzzurro_) September 11, 2021

L’orrore di #Manolas ha regalato la partita ideale alla Juve, ma il Napoli è lento e ripetitivo. La chiave è nei primi minuti: pressing, velocità e cambi di gioco. Il calcio resta un gioco di… testa. #NapoliJuve — Fulvio Giuliani (@fulviogiuliani) September 11, 2021