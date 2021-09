Buone notizie per Spalletti: in questi minuti il rientro a Napoli

Arrivano buone notizie per Luciano Spalletti, in vista della sfida che vedrà di fronte nelle prossime ore il Napoli e la Juventus.

C’è clima di grande fermento in casa Napoli, dove cresce l’attesa per la sfida di domani contro la Juventus. Un match già importante, con 3 punti in palio che possono dare proprio agli azzurri la possibilità di staccare di netto la Vecchia Signora.

Ecco perchè il match del Maradona assume un valore importante, quando siamo soltanto all’inizio della stagione. Ed ovviamente non mancano le polemiche, visto che siamo arrivati ad una situazione paradossale (alla vigilia del match) a causa delle nazionali.

Molti giocatori, infatti, non potranno essere presenti per la partita, soprattutto in casa Juventus dove le assenze sono molto importanti (da Dybala a Cuadrado), mentre per gli azzurri proprio in questi minuti è arrivata la buona notizia.

Napoli, Ospina è rientrato in questi minuti: ora riposo e poi il match

Per David Ospina c’era grande timore, soprattutto per il rientro del colombiano dopo aver giocato appena qualche ora con la sua nazionale. Poi un acciacco, che ha ulteriormente alimentato la preoccupazione.

Il tutto però sembra essere rientrato in maniera definitiva, e la conferma arriva direttamente dal capoluogo campano. Ospina, infatti, ha fatto rientro a Napoli e proprio in questi minuti è atterrato a Capodichino con un volo privato.

Il giocatore, adesso, si aggregherà con la squadra in albergo, ed ovviamente riposerà in vista dell’importante match contro la Juventus. Uno sforzo importante ma necessario per l’estremo difensore colombiano, vista anche l’assenza di Meret che resterà fuori per il prossimo mese.