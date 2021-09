Alle 15 scende in campo il campionato di Serie A con ben tre match in contemporanea. Si affrontano anche Cagliari e Genoa.

Il campionato, dopo l’ultima sosta per le nazionali, è ripreso a tamburo battente. La stagione sta per entrare nel vivo, visto che in settimana torneranno in campo anche le coppe europee, che daranno ulteriore peso soprattutto sulle spalle delle big.

Non avranno il peso delle coppe, invece, Cagliari e Genoa che si affronteranno alle 15 in casa dei sardi. Un match particolare, per due squadre che non hanno avuto un avvio di stagione particolarmente brillante. Un punto soltanto per la squadra di Semplici, addirittiua zero per quella di Ballardini che – ad onor del vero – nelle prime due uscite ha affrontato Inter e Napoli, non proprio un calendario semplice in avvio.

E cosi la terza giornata rappresenta proprio il punto di svolta, per entrambe, ma soltanto una delle due sarà in grado di coglierlo. Da capire se prevarrà il lavoro fatto da Semplici, che tra l’altro lo scorso ha portato alla salvezza per i capelli, oppure quello di Ballardini ancora alle prese con una squadra da assemblare dopo un ricco calciomercato.

Cagliari-Genoa, le probabili formazioni