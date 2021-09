Alle 15 spazio a ben tre match in contemporanea del campionato di Serie A. Scendono in campo anche Torino e Salernitana.

Da Nord a Sud, c’è grande attesa per vedere nuovamente le squadre di Serie A in campo. Dopo la sosta delle nazionali, finalmente si torna sul rettangolo verde per ridare vita alla stagione, anche in attesa delle coppe europee.

Oggi si torna in campo, e ci sono ben 6 match da giocare, di cui uno alle 12.30 ma ben tre alle 15. Tra quelli che andranno in contemporanea nel pomeriggio, c’è anche la particolare sfida tra Torino e Salernitana. Settimane abbastanza intenza in casa granata, con Juric che ha acceso la miccia lamentandosi spesso dell’operato del club. Alle fine Cairo, proprio negli ultimi giorni di mercato, ha lavorato molto e portato diversi rinforzi all’ex allenatore del Verona.

Non si possono lamentare nemmeno i tifosi della Salernitana, che negli scorsi giorni hanno visto approdare a Salerno Frank Ribery. All’età di 38 anni, il giocatore francese ha deciso di mettersi nuovamente in gioco con una sfida molto particolare e difficile sotto tanti punti di vista. Ora i tifosi lo aspettano sul campo per ammirare quella qualità che, al netto dell’età, non è affatto sfiorita.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Torino-Salernitana, le probabili formazioni