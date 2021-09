Milan, che tegola per Pioli: il centrocampista entra e si male subito

Ecco la prima tegola per Stefano Pioli, il tutto durante la sfida che il suo Milan ha vinto contro la Lazio in quel di San Siro.

Non è cominciata nel migliore dei modi la nuova avventura di Tiemouè Bakayoko con il Milan. Dopo un anno al Napoli, dove il centrocampista ivoriano ha avuto un rendimento altalenante, il 27enne è tornato nuovamente a Milano dove si era mostrato per la prima volta in Italia con una stagione di buon livello.

Un’operazione avallata anche da Pioli, che aveva necessità di avere in rosa un centrocampista con le caratteristiche di Bakayoko, ed in grado di andare a rimpinguare il reparto di metà campo con doti fisiche. L’esordio, però, non è stato dei migliori.

Milan, si fa male subito Bakayoko: tegola per Pioli

Insomma, la partita di Bakayoko è durata meno di un quarto d’ora. Il centrocampista è entrato al 61′ minuto, in concomitanza con gli ingressi di Ibrahimovic e Saelemaekers, per prendere il posto di Kessie e non perdere, dunque, proprio quel fattore fisico in campo. Una mossa ponderata da parte di Pioli, che è dovuto tornare indietro dopo qualche minuto.

Bakayoko, infatti, ad una manciata di minuti dal suo ingresso in campo si è accasciato a terra. Probabilmente un risentimento muscolare che l’ha obbligato a lasciare il campo, con Bennacer che ha preso il suo posto. Un ritorno non particolarmente brillante, in attesa di capire quali saranno effettivamente le condizioni del giocatore.