Mourinho show e la pazza esultanza fa partire il paragone illustre

Mourinho scatenato durante Roma-Sassuolo: esplode al gol di El Shaarawy e l’esultanza fa partire il paragone illustre

Una corsa forsennata verso la curva al gol di El Shaarawy. Josè Mourinho si prende la scena e non è certo una sorpresa visto il personaggio. La Roma batte il Sassuolo 2-1 al termine di una partita molto combattuta. La squadra di Dionisi ha sfiorato in più occasioni il gol, con Rui Patricio e un po’ di fortuna che ha salvato i giallorossi. Poi nei minuti finali il jolly trovato dal ‘Faraone’ che ha mandato in visibilio il pubblico presente sugli spalti ma anche lo ‘Special One’ che ha sfoggiato una forma invidiabile correndo all’impazzata per gioire al gol vittoria.

Un’esultanza che ha scatenato i social che non hanno mancato di evidenziare una somiglianza con un altro allenatore, anche lui molto legato ai giallorossi: Carlo Mazzone. Il paragone torna in molti tweet e il riferimento è alla corsa di Mazzone sotto la curva dell’Atalanta dopo la rete del pareggio quando era alla guida del Brescia. Una gioia irrefrenabile, allora condizionata dai cori piovuti dalle tribune e oggi dall’emozione per le mille panchine.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mourinho come Mazzone, il paragone che scalda Roma

Un paragone che non passa certo inosservato a Roma visto che Mazzone è un grande tifoso della squadra giallorossa oltre ad esserne stato anche allenatore. Mourinho ha, come il predecessore, già conquistato il cuore della piazza che ora sogna con il portoghese.

LEGGI ANCHE >>> El Shaarawy incanta e la Roma Vola, il Sassuolo cade al 91′

Cinque vittorie in cinque partite ufficiali tra campionato e Conference League, punteggio pieno e primo posto con Milan e Napoli: questa Roma con Mourinho-Mazzone alla guida, può davvero sognare.