“Inaccettabile”, il nemico comune ai tifosi di Roma e Sassuolo

I tifosi di Roma e Sassuolo (ma non solo) uniti dalle critiche durante il posticipo della terza giornata di Serie A

Roma-Sassuolo è la gara che chiude la domenica di Serie A. Il match dell’Olimpico ha un pregio non da poco: mette d’accordo i tifosi di entrambe le squadre e non solo. Obiettivo comune è DAZN che sta offrendo un servizio non all’altezza, almeno stando alle tante critiche sui social. La piattaforma streaming è diventata di tendenza su Twitter e non ci sono elogi. Da “imbarazzante” a “disdetta subito”, in molti segnalano una pessima qualità del segnale, oltre alle immancabili interruzioni.

Roma-Sassuolo, DAZN ancora nel mirino: quante critiche

Una pioggia di critiche che torna su DAZN che ha acquistato i diritti per la Serie A per i prossimi tre anni, soffiandoli a Sky. Se la piattaforma streaming garantirà la visione di sette partite in esclusiva a giornata, l’emittente ha la possibilità di mandare in diretta soltanto tre gare in co-esclusiva.

Una situazione che sta esasperando non pochi tifosi e sui social si nota.

Ecco alcuni tweet che sono arrivati durante il match dell’Olimpico

#DAZN Roma-Sassuolo a scatti indecente — Salvatore Falcone (@fsasa61) September 12, 2021

Imbarazzante #DAZN che non può davvero avere in mano il calcio Italiano, qualità pessima in #romasassuolo — growthvisionary (@growthvisionar1) September 12, 2021

Video e Audio non in contemporanea uno schifo #DAZN — Grazia (@5Gra) September 12, 2021

comunque sto vedendo la partita della #Roma con #DAZN e mi sta venendo il mal di mare — notamorningperson (@_itsmy_mind) September 12, 2021