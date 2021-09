“Così è meglio per tutti”: l’annuncio che rovina i piani dell’Inter

Beppe Marotta e Piero Ausilio al lavoro per l’Inter. La dirigenza segue Onana dell’Ajax. Oggi c’è l’annuncio di ten Hag sul portiere.

L’Inter di Simone Inzaghi ha messo nel mirino André Onana per il post Handanovic. Il portiere dell’Ajax, ad un passo dal rientro dopo la squalifica antidoping, deve ancora scrivere e decidere il proprio futuro. Marc Overmars, solo qualche settimana fa, sembrava averlo scaricato del tutto, ma la rivelazione di Erik ten Hag rischia di ribaltare la situazione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, ten Hag su Onana

Il tecnico del club olandese, intervenuto ai microfoni di ‘DeTelegraaf’, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della situazione relativa all’estremo difensore. Ecco quanto dichiarato: “Rinnovare il contratto, penso, sia meglio per tutti. Ho consigliato ad Onana di farlo. Il prolungamento contrattuale è sicuramente una opzione, ma alla fine toccherà occuparsene a Marc Overmars ed al calciatore”.

LEGGI ANCHE >>> “Hanno i soldi, Mbappé ed Haaland insieme”: annuncio del presidente

Poi prosegue: “Onana sicuramente terrà a mente il mio consiglio, poi dovrà decidere insieme al suo entourage. Noi in ogni caso lo abbiamo inserito in lista per la Champions League. Ciò non è stato fatto senza motivo”.