Inter-Real Madrid, Ancelotti è in emergenza: spunta un’altra tegola

L’Inter si prepara all’esordio in Champions League contro il Real Madrid, intanto arrivano brutte notizie per Carlo Ancelotti.

Da domani prenderanno il via anche le coppe europee. Dopo l’inizio della stagione con i campionati nazionali, i club sono chiamati a confrontarsi nei tre tornei targati Uefa. Domani tocca alla Champions, che si preannuncia tremendamente agguerrita. L’arrivo di Ronaldo a Manchester, ma anche quello di Messi a Parigi, senza dimenticare Guardiola al City o il mai domo Bayern Monaco.

Ma anche le italiane sono pronte ad entrare in gamba tesa, nella speranza di poter arrivare più lontano possibile. Di sicuro per la Juve l’obiettivo è proprio quello di fare meglio dello scorso anno, al netto delle problematiche relativa all’addio di Cristiano ed una rifondazione cominciata con un anno di anticipo.

Mercoledì, poi, è subito big match per l’Inter di Simone Inzaghi che, da detentrice dello Scudetto, è chiamata fin da subito a mostrare gli artigli. L’avversario di turno, però, è tutt’altro che semplice da affrontare, visto che stiamo parlando del Real Madrid. Eppure Ancelotti non se la passa bene.

Inter-Real, tegola per Ancelotti: perde anche Marcelo

Dopo il pareggio contro la Sampdoria, va detto, in casa Inter c’è un po’ di amaro in bocca. Ecco perchè i tifosi si aspettano di vedere in campo una squadra aggressiva, e determinata a portare subito a casa i tre punti. Di fronte, come detto, un Real Madrid che ha non pochi problemi.

Ancelotti, infatti, nella giornata di oggi ha avuto una pessima notizia in vista del match contro i blancos: Marcelo, infatti, durante l’allenamento di oggi ha riportato un problema muscolare. Domani ci saranno gli accertamenti, ma è ormai certa la sua assenza contro l’Inter.

Oltre a Marcelo, Ancelotti dovrà rinunciare anche a Bale, Mendy, Ceballos e Kroos, che vanno cosi a formare un gruppo di giocatori importante sul quale Ancelotti non potrà contare.