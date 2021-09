Juve, non solo Chiesa: in Champions c’è un altro assente, è ufficiale

Niente Malmoe per Chiesa e Bernardeschi. La Juventus ha ufficializzato la lista dei convocati per la partita di Champions.

Ufficiale l’assenza di Federico Chiesa dalla lista dei convocati per la partita contro il Malmoe. Ma non è tutto: il tecnico Massimiliano Allegri dovrà fare a meno anche di Federico Bernardeschi, out per un problema al ginocchio. I due oggi avevano lavorato a parte, non partecipando all’allenamento di rifinitura tenutosi nell’impianto sportivo della Continassa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Niente Malmoe per Chiesa e Bernardeschi: la decisione della Juventus

Una doppia assenza pesante per Allegri, il quale però ritroverà i sudamericani esclusi dalla partita di sabato persa contro il Napoli. La squadra, come fa sapere il club attraverso un comunicato sul proprio sito, è già partita alla volta della città svedese ed alle ore 19 avrà luogo la conferenza stampa del tecnico bianconero. Pochi i dubbi di formazione: in attacco sono certi del posto Paulo Dybala ed Alvaro Morata, resta da vedere chi la spunterà tra Moise Kean e Dejan Kulusevski.

LEGGI ANCHE >>> “Errori pacchiani”: Juventus, a sorpresa due bocciature eccellenti

In porta conferma per Wojciech Szczesny (anche se Mattia Perin freme per giocare dal primo minuto). Davanti a lui Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, con i lati Juan Cuadrado ed Alex Sandro. In mezzo certa la presenza di Manuel Locatelli. Resta da vedere chi lo affiancherà tra Rodrigo Bentancour, Weston McKennie e Adrien Rabiot. Scelte importanti per una sfida che la Juventus non può permettersi di sbagliare.