Niente mercato: un campione d’Europa è pronto al rinnovo

L’Inter è al lavoro per blindare i suoi gioielli. I nerazzurri sono pronti a rinnovare l’uomo mercato Barella.

L’ultima sessione di mercato è stata molto difficile per l’Inter ed i suoi tifosi. La società ha dovuto fare i conti con le difficoltà con il bilancio ed è stata costretta ad effettuare importanti cessioni come quelle di Achraf Hakimi e soprattutto di Romelu Lukaku. Ora si pensa a blindare ed uno dei primi della lista è il campione d’Europa con l’Italia Nicolò Barella.

La dirigenza nerazzurra è al lavoro per evitare ulteriori perdite per la rosa e per questo motivo sta lavorando ai rinnovi di alcune delle stelle della squadra. Le operazioni Bastoni e Lautaro Martinez sono ormai definite ed ora è il turno dell’ex centrocampista del Cagliari.

Inter, niente mercato per Barella: pronto il rinnovo

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport la dirigenza dell’Inter è pronta per un incontro con l’entourage del giocatore: negli ultimi giorni il ds nerazzurro Piero Ausilio avrebbe chiamato l’agente di Barella Alessandro Beltrami e verso la fine di questa settimana potrebbe esserci un incontro.

La società campione d’Italia ha pronta un’offerta di circa 4.5 milioni di euro annui più bonus, ma almeno inizialmente le richieste del calciatore dovrebbero essere più alte. L’Inter vuole fare di Barella il futuro capitano, la società punta tanto su di lui ed a meno di clamorosi colpi di scena non dovrebbero esserci molti problemi per trovare l’accordo.