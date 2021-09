Inter, che guaio per Inzaghi: “Fuori in cinque per il big match”

Il prossimo 16 Ottobre ci sarà Lazio-Inter ed il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi potrebbe fare a meno di diversi giocatori.

La settimana scorsa la Serie A ha visto diverse squadre dover fare a meno dei Nazionali, rientrati in extremis e solo poche ore prima dell’inizio delle gare. La federazione CONMEBOL (federazione dei club sudamericani) ha annunciato le date di qualificazione per i prossimi Mondiali in Qatar, date che possono penalizzare diversi club di A ed in primis l’Inter di Simone Inzaghi.

Le date dove ci saranno queste sfide sono il 7, il 10 ed il 14 Ottobre ed il 16 Ottobre l’Inter avrà una durissima sfida all’Olimpico contro la Lazio con Inzaghi che affronterà per la prima volta il suo passato.

Inter, quanti assenti a causa delle Nazionali

Come riporta Fcinternews la Fifa ha già dato il suo placet per queste date e l’Inter, cosi come diversi club di Premier League, sarà costretta a fare a meno di diversi giocatori. I cinque sudamericani che ‘solitamente’ vengono convocati dalle Nazionali sono Lautaro Martinez, Correa, Vidal, Sanchez e Matias Vecino.

Manca solo la conferma delle varie federazioni sudamericane e poi arriveranno le conferme. Dopo la sosta di Settembre anche quella di Ottobre rischia di diventare un calvario per la squadra di Simone Inzaghi.