Juventus, per Allegri arriva un’altra ottima notizia dopo la vittoria

La Juventus, dopo la vittoria ai danni del Malmo in Champions League, ha un altro motivo per sorridere: contro il Milan torna Chiesa.

La vittoria contro il Malmo in Champions League ha restituito quella tranquillità mancata alla Juventus in questa prima fase della stagione. Un successo convincente, netto, che ora consentirà ai bianconeri di tornare a concentrarsi sul campionato e provare a risalire in classifica. La squadra, finora, ha solo un punto frutto del pareggio contro l’Udinese e le sconfitte patite per mano dell’Empoli e del Napoli.

La Juventus ritrova Chiesa: contro il Milan ci sarà

Domenica sera, nel match di cartello del quarto turno della Serie A, avrà luogo un’altra sfida importante: a Torino, infatti, è atteso il Milan (impegnato stasera sul campo del Liverpool). La Juventus non può permettersi altri passi falsi. I punti di distacco dai rossoneri sono già 8 e perdere significherebbe compromettere i sogni scudetto. Ecco perché i giocatori oggi riprenderanno gli allenamenti al fine di preparare al meglio l’incontro.

Nel frattempo il tecnico Massimiliano Allegri può tornare a sorridere: stando a quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, con il Milan dovrebbe rientrare Federico Chiesa (rimasto fuori negli ultimi impegni a causa dell’infortunio muscolare accusato in Nazionale). Il suo recupero procede bene e salvo ulteriori sorprese sarà a completa disposizione del tecnico. Da valutare, invece, le condizioni di Federico Bernardeschi (anche lui assente con il Malmo).