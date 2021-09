Juve, la rivelazione in conferenza lascia tutti spiazzati: “Non mi importa”

Tempo di presentazioni in casa Juve. Kean ha parlato in conferenza stampa di tanti temi e ha commentato l’addio di Cristiano Ronaldo.

Il suo inizio in bianconero è stato tutt’altro che positivo, ma ora Moise Kean è pronto a prendersi nuovamente la Juve. Dopo la brutta prestazione contro il Napoli il giocatore, scelto dal club per sostituire Cristiano Ronaldo, ha parlato in conferenza stampa ed ha chiarito il suo pensiero. Ecco le sue parole:

“Sostituire Cristiano Ronaldo? Questa è la squadra dove sono cresciuto, sono tornato e pronto a dare il 100 %. Non sento alcun peso nel sostituire Ronaldo, ma voglio solo onorare la maglia della Juventus”.

Juve, Kean parla delle sue prospettive future

Il giovane centravanti della Nazionale italiana sembra poi avere ben chiare le idee per quel che riguarda questa sua seconda avventura con la maglia della Juventus. Il giocatore ha continuato in conferenza:

“Ho trovato una squadra giovane e con grande esperienza. Non siamo partiti con il piede giusto, ma abbiamo grandi obiettivi per il futuro. Sono sicuro che potremo fare grandi cose e puntare sempre più in alto”.