aGalatasay-Lazio, fischio di inizio alle ore 18:45 allo stadio Turk Telekom di Istanbul. Arbitra il match di Europa League lo sloveno Jug.

Dopo la delusione dovuta alla sconfitta contro il Milan, Maurizio Sarri prova ad ingranare la giusta marcia in Europa League. Questa sera, alle ore 18:45, allo stadio Turk Telekom di Istanbul, fischio di inizio di Galatasaray-Lazio. Il match della prima giornata del girone E di Europa League per far tornare l’entusiasmo dopo la batosta in Serie A. Maurizio Sarri è alla ricerca di punti sin da subito visto che nello stesso girone si scontrano anche Lokomotiv Mosca e Marsiglia. Il cammino europeo dei biancocelesti inizia dalla Turchia contro la squadra di Terim: si vuole subito far bene. A dare il via al match sarà lo sloveno Jug. Al VAR la coppia Vincic-Obrenovic.

Galatasaray-Lazio, le probabili formazioni

GALATASARAY (4-2-3-1) – Muslera; Yedlin, Luyindama, Marcao, Van Aanholt; Kutlu, Cicaldau; Feghouli, Morutan, Kerem; Dervisoglu. All.: Terim.

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic, Leiva, Basic; Pedro, Muriqi, Zaccagni. All.: Sarri.