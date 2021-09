Juventus, Allegri ne perde un altro: niente allenamento

Altra tegola per la Juventus: De Sciglio, a causa di un problema al flessore, non ha preso parte all’allenamento. A rischio con il Milan.

Ennesimo infortunio in casa Juventus. Mattia De Sciglio, a causa di un fastidio registrato al flessore, non ha preso parte all’allenamento odierno ed è rimasto a lavorare in palestra. Non è ancora chiaro se il difensore, schierato titolare sabato in occasione della partita che ha visto il Napoli sconfiggere 2-1 i bianconeri, potrà essere a disposizione nella delicata sfida di domenica contro il Milan.

Tegola Juventus: De Sciglio infortunato

Federico Chiesa e Federico Bernardeschi, invece, con tutta probabilità ci saranno. Entrambi hanno smaltito i rispettivi infortuni che avevano impedito loro di giocare in Champions League e oggi hanno lavorato con il resto del gruppo sotto gli occhi del tecnico Massimiliano Allegri. Chiesa, in particolare, è stato provato anche nella posizione di seconda punta.

Sulle fasce, complice il ritorno di Juan Cuadrado, regna l’abbondanza e questo ruolo consentirebbe a Chiesa di giocare maggiormente vicino alla porta avversaria. Ulteriori informazioni in merito alle condizioni di De Sciglio, Bernardeschi e Chiesa arriveranno durante la conferenza stampa di presentazione dell’incontro, in programma sabato. Ma una cosa è certa: dopo l’avvio choc in campionato (un pareggio e due sconfitte), la Vecchia Signora è pronta a dare battaglia e ad avviare la rimonta in campionato.