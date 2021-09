Leicester-Napoli, Moggi non si trattiene: “Lasciatemelo dire”

Il Napoli sta sprecando tante occasioni contro il Leicester. Moggi si è soffermato soprattutto su Victor Osimhen.

Si sta disputando in questi minuti il match tra Leicester e Napoli. Il primo tempo si è concluso con la squadra inglese in vantaggio grazie al gol di Perez al 9′. Dopo il gol subito nei minuti iniziali, la squadra di Spalletti ha preso le redini del gioco ed ha sfiorato più volte il gol del pareggio.

Il Napoli sta giocando bene, ma non è cattivo sottoporta. I giocatori partenopei potevano fare meglio in tante occasioni che gli sono state concesse dalla difesa del Leicester. Anche Osimhen ha sbagliato più volte la conclusione. Sull’attaccante nigeriano sono state rilasciate alcune dichiarazioni che stanno facendo molto discutere.

Moggi su Osimhen: “Bisogna capire che giocatore è”

Luciano Moggi a ‘7 Gold’, si è soffermato proprio sulla prestazione del centravanti contro il Leicester: “Osimhen? Lasciatemi dire una cosa su Osimhen. Bisogna capire di che tipo di giocatore stiamo parlando: può siglare dei gol bellissimi, ma può commettere anche alcuni errori clamorosi”.

L’ex dirigente di Napoli e Juventus ha poi concluso il suo intervento: “La sua qualità migliore non è la tecnica e a volte succede che sbagli delle super occasioni per andare in gol”. I tifosi azzurri sperano che Osimhen smentisca, ovviamente a partire già da stasera, i dubbi di Luciano Moggi.