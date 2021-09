“Che pasticcio”: il web si scatena dopo la papera di Strakosha

La Lazio sta facendo di tutto per rimediare al gravissimo errore di Strakosha che si è fatto gol da solo nella ripresa.

In questi minuti si sta disputando il match tra Galatasaray e Lazio valido per la prima giornata del girone E dell’Europa League. Sarri ha scelto di fare pochi cambi rispetto alla partita di domenica persa contro il Milan al Meazza.

Il primo tempo è stato avaro di emozioni, dove solo i padroni di casa hanno colpito una traversa con Marcao. Nel secondo tempo entrambe le squadre hanno avuto qualche occasione e la partita sembrava che si stesse incanalando verso il pareggio, ma un errore di Strakosha ha stravolto i piani di Sarri.

Però poi si lamenta che non gioca… #Strakosha #GalatasarayLazio — Marco Corsini 🚬 (@Marc_Way) September 16, 2021

Lazio, tante critiche sui social per Strakosha dopo il suo grave errore

Al 67′ il portiere capitolino commette un errore veramente madornale. L’estremo difensore su un cross del Galatasaray va in presa alta, ma sbaglia l’intervento e il pallone, dopo aver preso il palo, entra in rete. In poche parole, Strakosha si è fatto gol da solo.

Come era possibile immaginare, immediatemente sono piovute tantissime critiche per Strakosha sui social. Il portiere albanese era tornato a giocare una gara da titolare dopo che Reina gli ha soffiato il posto e non l’ha fatto nel migliore dei modi.