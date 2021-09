Alle 20.45 riparte la Serie A che andrà in scena questo weekend per la sua quarta giornata. Scendono in campo stasera Sassuolo e Torino.

Ricomincia la Serie A, dopo aver assistito alla prima giornata delle varie competizioni europee. Il campionato italiano torna protagonista, ed i club dovranno adesso nuovamente mentalizzarsi per riversare tutte le energie necessarie in campionato.

Stasera si affrontano Sassuolo e Torino, divise da un punto ma con cammino che in queste prime tre giornate ha avuto dei connotati ben diversi. I neroverdi sono partiti con lo sprint della vittoria contro il Verona, salvo poi andare prima incontro ad un pareggio contro la Sampdoria e poi la sconfitta contro una Roma che fino a questo momento non ha sbagliato un colpo. Starà a Dionisi ritrovare la vittoria dopo due gare di fila che hanno visto la sua squadra portare a casa soltanto un punto.

Dall’altra parte il Torino che, invece, è partito tra le polemiche. Due sconfitte consecutive, le accuse di Juric nei confronti della società e dell’operato sul mercato. Poi l’inversione di rotta, lo sforzo economico del club granata ed il primo successo conquistato in casa della Salernitana con un largo 4-0.

Sassuolo-Torino, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore: Dionisi.

TORINO (3-4-2-1) – Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Brekalo, Praet; Sanabria. Allenatore: Juric.