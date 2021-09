Il Sassuolo cade ancora al traguardo: il Torino domina e passa con Pjaca

Triplice fischio al Mapei Stadium di Reggio Emilia: al novantesimo, la sfida tra Sassuolo e Torino termina 0-1

Dopo la goleada contro la Salernitana, il Torino di Juric non voleva farsi trovare impreparato alla prova Sassuolo. I neroverdi erano reduci dalla sconfitta a testa alta di Roma e, dalla loro, non avevano certo voglia di lasciare altri punti per strada.

Eppure, la partenza dei granata è stata fulminante, in un primo tempo che ha visto gli ospiti largamente padroni del campo. Al duplice fischio, il bottino per Juric recita ancora zero gol, ma i due pali (colpiti da Brekalo e da Pobega) e le tre occasioni sventate sulla linea a Sanabria e Bremer dalla difesa neroverde, rappresentano comunque un discreto segnale di dominio.

D’altronde, il Sassuolo visto nel primo tempo è stato pochissima cosa, incapace di creare enigmi serie alla retroguardia di Juric. L’unico squillo, un gol annullato dal VAR a Djuricic per fuorigioco chilometrico. Nel secondo tempo, il ritmo forsennato della prima frazione, lascia spazio ad una gara più ragionata ed equilibrata. Con meno occasioni certo, ma anche meno rischi per ambedue le formazioni.

Almeno fino al 71′, quando Lukic divora la rete dell’1-0, dopo aver superato anche Consigli in dribbling. Di qui, i neroverdi cadono ancora nell’assedio dei granata e al 82′ Pjaca (subentrato all’infortunato Praet) pesca il jolly col destro a giro. Al triplice fischio, Juric può esultare per la seconda vittoria consecutiva dei suoi granata.

Sassuolo-Torino 0-1: i marcatori e la classifica

SASSUOLO-TORINO 0-1

82′ Pjaca (T)

CLASSIFICA SERIE A: Roma 9, Milan 9, Napoli 9, Inter 7, Udinese 7, Bologna 7, Lazio 6, Fiorentina 6, Torino 6, Sassuolo 4, Atalanta 4, Empoli 3, Genoa 3, Venezia 3, Sampdoria 2, Juventus 1, Cagliari 1, Spezia 1, Verona 0, Salernitana 0

una partita in più