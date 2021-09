Pogba alla Juventus: Raiola fa sognare i tifosi bianconeri

Arriva un’apertura che fa sognare i tifosi della Juventus. Mino Raiola svela che ci sono delle possibilità per rivedere Pogba a Torino.

Non è stato un mercato particolarmente esaltante nemmeno per i tifosi della Juventus. L’addio di Cristiano Ronaldo ha sicuramente lasciato l’amaro in bocca a tantissimi supporters bianconeri che avrebbero voluto il portoghese almeno un altro anno in rosa. Cosi non è stato, ma la Vecchia Signora non ha avuto il tempo materiale per sostituire Ronaldo con un colpo ad effetto.

Certo, è rientrato Kean ed il club aveva già preso Kaio Jorge nelle settimane precedenti, ma probabilmente troppo poco sia per soppiantare all’assenza di un campione come Cristiano ma anche per scaldare i cuori dei tifosi in sede di mercato. Molti, infatti, si aspettavano un colpo ad effetto, ed un nome in particolare ha letteralmente acceso l’entusiasmo per tutta l’estate. Ora è arrivata l’apertura per un suo futuro arrivo.

Juve, torna Pogba? Raiola apre al grande rientro a Torino

Paul Pogba, di fatto, è stato accostato tutta l’estate alla Juventus. Un rapporto, quello con il Manchester United, che sembra ormai essersi definitivamente deteriorato, al punto da spingere il francese a cercare un’altra sistemazione. Certo, il ritorno a Torino ha letteralmente acceso la fantasia, ma il tutto non si è concretizzato.

Ed il futuro? A dare l’importante apertura per un clamoroso ritorno ai colori bianconeri, ci ha pensato proprio l’agente del giocatore Mino Raiola: “Il contratto di Pogba scade il prossimo anno. Parleremo con il Manchester e vedremo, di sicuro Torino gli è rimasta nel cuore e a queste cose lui ci tiene molto. La possibilità che torni alla Juventus c’è ma dipende anche dalla Juve”, le parole del procuratore ai microfoni della Rai.