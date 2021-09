Svelato il Whatsapp di un Ronaldo arrabbiato… e geloso

Rio Ferdinand svela un messaggio Whatsapp di Cristiano Ronaldo durante una diretta tv. “Non è finita”: il laconico testo dell’ex Juventus.

Siparietto simpatico durante una trasmissione che ha visto come ospite la leggenda del Manchester United Rio Ferdinand e (seppur solo virtualmente) Cristiano Ronaldo. Durante la diretta negli studi dell’emittente ‘BT Sport’ il telefono dell’ex difensore dello United ha iniziato a vibrare. Il motivo? I messaggi Whatsapp di Cristiano Ronaldo che aveva qualcosina da ridire sui temi del dibattito sportivo. Il tema della trasmissione era circa i campioni del calcio, con Haaland e Mbappé insigniti come gli attaccanti del futuro.

Ronaldo, Whatsapp a Ferdinand in diretta tv

Il programma, interamente dedicato ad Erling Haaland e Kylian Mbappè andò in onda in occasione della fase ad eliminazione diretta della scorsa edizione della Champions League. Oggi, Rio Ferdinand è intervenuto ai microfoni di ‘The Indipendent’ per raccontare l’episodio ed il messaggio di CR7.

La reazione del campione portoghese, così come raccontato da Ferdinand, ha fatto trasparire un leggero fastidio nei confronti del servizio che aveva messo da parte anche Leo Messi. “Non è finita”: questo il testo del messaggio dell’ex Real Madrid. Una frase breve e concisa, ma pregna di significato.