Inter, spettacolo contro il Bologna: 6-1 ai ragazzi di Mihajlovic

Nettissima vittoria dell’Inter che annienta un Bologna troppo passivo. Sorride Inzaghi, Correa unica nota negativa.

Dopo i passi falsi contro la Sampdoria ed in Champions League contro il Real Madrid l’Inter di Simone Inzaghi reagisce alla grande e rifila un umiliante 6 a 1 al Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Match a senso unico con i nerazzurri che vanno subito in vantaggio grazie a Lautaro Martinez, ben servito da Dumfries. Il primo tempo è a senso unico, ma alla mezzora arriva l’unica nota negativa del match con l’infortunio dell’argentino Correa. La prima frazione si conclude con le reti di Skriniar e Barella che portano a chiudere i primi 45 minuti sul 3 a 0.

Dominio totale dell’Inter, Bologna mai in partita

La seconda frazione continua sulla scia della prima con i felsinei che, nonostante i cambi, non entrano mai in gara ed il match si conclude con un’autentica goleada. Nella ripresa entra in scena Edin Dzeko che realizza una doppietta e chiude i giochi inizialmente aperti dall’uruguaiano Vecino.

Inzaghi fa diversi cambi concedendo un pò di riposo ai titolari in vista del big match di Firenze e nel finale sfuma il ‘clean-sheet’ con il giovane Theate che va a segno di testa. L’Inter vola in vetta alla classifica in attesa delle avversarie e soprattutto del big match di domani Juventus-Milan.

Classifica Serie A

Inter punti 10, Roma 9, Napoli 9, Milan 9, Fiorentina 9, Bologna 7, Udinese 7, Lazio 6, Torino 6, Sassuolo 4, Atalanta 4, Genoa 3, Venezia 3, Empoli 3, Sampdoria 2, Spezia 1, Juventus 1, Cagliari 1, Verona 0, Salernitana 0.