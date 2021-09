Milan, trema Pioli: rischia di perdere uno dei titolari per la Juve

Per Stefano Pioli non arrivano buone notizie. Il portiere del Milan, infatti, rischia di perdere uno dei suoi titolari.

La sfida di cartello di questa quarta giornata di campionato vede Milan e Juventus assolute protagoniste di quella che sarà una sensazionale serata di calcio. Due protagoniste della Serie A che puntano ad arrivare in vetta, e magari sognano di scalzare l’Inter campione in carica.

Ecco perchè entrambi gli allenatori si aspettano di poter contare sulla migliore formazione possibile. Allegri recupererà tutti quelli impossibilitati a scendere in campo contro il Napoli a causa delle nazionali, e già in Champions la Vecchia Signora è parsa molto più quadrata rispetto a quella vista contro i partenopei.

Per il Milan, invece, non ci sono buone notizie. Pioli avrà già il problema Ibrahimovic, che non sarà della partita, ma in queste ne sta emergendo un altro altrettanto pesante.

Milan, Pioli rischia di perdere Maignan

Il grande dubbio, infatti, riguarda Mike Maignan. Il portiere rossonero, infatti, durante il match di Champions contro il Liverpool ha riportato un problema alla mano. Dubbi, dunque, sulla effettiva titolarità del giocatore francese, che potrebbe non farcela lasciando, cosi, Pioli senza il suo estremo difensore titolare.

Pronta, ovviamente, un’alternativa. Se nelle prossime ore Maignan dovesse effettivamente non farcela, al suo posto scenderebbe in campo Tatarusanu che prenderebbe il posto dell’ex Lille tra i pali.