Milan, pessime notizie: non solo Ibra, Pioli annuncia una doppia tegola

Stefano Pioli parla della sfida che tra qualche ora il Milan affronterà a Torino contro la Juventus: out Ibra e Giroud

L’allenatore rossonero, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa del momento di difficoltà che il Milan sta vivendo. In vista della sfida che ci sarà domani sera alle 20:45 all’Allianz Stadium contro la Juventus, Pioli deve fare i conti con assenze pesanti all’interno del suo gruppo. Dopo Bakayoko, Krunic, Calabria e Ibrahimovic, il tecnico ha confermato che neanche Olivier Giroud farà parte del gruppo in trasferta a Torino.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Dopo Ibra, out anche Giroud per il Milan: Pioli dovrà fare a meno di lui contro la Juventus

Pioli ha, quindi, parlato così in conferenza stampa delle indisponibilità di Ibrahimovic e Giroud: “Ibra vorrebbe essere Superman ma ancora non lo è. Ci siamo confrontati, non ha avuto grandi miglioramenti e non sarà della partita. Insieme a lui anche Giroud a causa di una lombalgia. Ci concertiamo sulle risorse che abbiamo”.

LEGGI ANCHE >>> “Le cose sono chiare per tutti”: Donnarumma, Leonardo non spegne il caso

E proprio in merito alle altre risorse ha rilasciato dichiarazioni sui giocatori su cui vuole puntare anche contro la Juventus: “Brahim Diaz e Tomori hanno grandissima qualità e disponibilità. Sono alla ricerca del dettaglio in più per continuare a crescere. Hanno sfruttato bene l’esperienza in un campionato nuovo, non è facile adattarsi così velocemente. Sono ragazzi di qualità e molto seri“.