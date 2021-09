“È un predestinato”: il Milan strizza l’occhio al gigante che ha dominato il PSG

Il Milan domani sfiderà la Juventus nel big match della quarta giornata, ma sta seguendo anche De Ketelaere del Bruges.

Il Milan ha perso 3-2 contro il Liverpool nella prima partita della fase a gironi della Champions League. I rossoneri non hanno sfigurato, ma si è vista quella marcia in più che possiede la squadra di Klopp, vincitrice della Champions appena due anni fa. Il team meneghino adesso è atteso dal super match di domani sera contro la Juventus.

I rossoneri sono primi in classifica insieme a Roma e Napoli e vogliono continuare a stupire anche contro la squadra di Allegri. Maldini e Massara hanno fatto di tutto per allestire una squadra competitiva con ben 10 operazioni in entrata, ma il mercato del Milan non è ancora del tutto finito.

Milan, il prezzo con cui il Bruges sarebbe disposto a cedere De Ketelaere

I dirigenti milanisti stanno cercando ancora di prendere un trequartista. Tra gli obiettivi del Milan c’è Charles De Ketelaere del Club Bruges. Il giovane calciatore, classe 2001, è stato il migliore in campo della partita di Champions League contro il PSG. La gara è terminata con il risultato sorprendente di 1-1.

Il Club Bruges per lasciar andar via De Ketelaere vuole quasi 30 mlioni di euro. Sul giocatore bisogna registrare anche l’interesse di Atalanta e Napoli. Nonostante la sua altezza, 192 centimetri, De Ketelaere si è distinto per le sue qualità tecniche.