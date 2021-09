La doppia tegola che fa iniziare male il weekend della Roma

Tegola per la Roma, che perde per infortunio Vina e Mkhitaryan: non giocheranno contro l’Hellas Verona. Scelti i sostituti.

Infortuni dell’ultim’ora in casa Roma. Matias Viña ed Henrik Mkhitaryan si sono infatti fermati, a causa rispettivamente di un problema al ginocchio e ad un affaticamento. Le loro condizioni verranno valutate in giornata dallo staff medico ma, al momento, è improbabile che vengano convocati per la partita in programma domenica alle ore 18, che vedrà i giallorossi affrontare l’Hellas Verona.

Roma, niente Hellas Verona per Vina e Mkhitaryan: le loro condizioni

Al loro posto giocheranno Riccardo Calafiori e Stephan El Sharaawy: due elementi molto in forma. Il terzino, infatti, ha servito un assist vincente per Lorenzo Pellegrini in occasione della partita di Conference League vinta 5-1 contro il Cska Sofia. L’esterno, invece, è già andato a segno 3 volte bucando proprio i bulgari, il Trabzonspor ed il Sassuolo nell’ultimo turno di campionato.

José Mourinho si fida di loro ed è pronto a schierarli dal primo minuto. Per il resto la formazione sembra fatta: Gianluca Mancini e Roger Ibanez al centro della difesa, Rick Karsdorp terzino destro, in mezzo Jordan Veretout e Bryan Cristante, Pellegrini, Nicolò Zaniolo ed El Sharaawy a supporto di Tammy Abraham. I giallorossi attualmente, reduci da tre vittorie consecutive, sono primi in classifica a quota 9 punti insieme al Milan e alla Roma.