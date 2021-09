“Ha cambiato la sua vita”: lo straordinario gesto di Tuchel di cui parlano tutti

Lo straordinario gesto di Thomas Tuchel ai tempi del Paris Saint-Germain: “Ha cambiato completamente la sua vita”

Dietro i salari dagli interminabili zeri, ci sono pur sempre degli uomini e delle brave persone. È il caso di Thomas Tuchel e dell’incredibile storia che lo vede protagonista ai tempi del Paris Saint-Germain. A renderla nota è stato un giornalista parigino molto vicino all’ex tecnico del Borussia Dortmund e alla sua famiglia, con un post twitter che è diventato virale in poche ore, raccogliendo anche la conferma di ‘RMC Sport’.

Di qui, torniamo al 2018. Tuchel è da poco sbarcato al PSG e si è stabilito nella sua nuova casa. Le pulizie vengono affidate ad una donna di origini filippine, con la quale il tedesco instaura un rapporto di amicizia, che cresce giorno dopo giorno. Un’amicizia che porta Tuchel ad interessarsi molto alla vita della donna, fino ad apprenderne che il figlio è gravemente malato di cuore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Pogba alla Juventus: Raiola fa sognare i tifosi bianconeri

Tuchel, l’uomo oltre l’allenatore: il meraviglioso gesto del tedesco

La donna delle pulizie, così, spiega a Tuchel che lei è sempre pronta lavorare ogni giorno, senza pause, pur di raccogliere i soldi necessari per l’operazione al cuore del giovane figlio. Una storia che lascia senza parole il tedesco, che non indugia e interviene in prima persona, pagando l’operazione e provvedendo a tutte le spese mediche.

Non solo. Prima di essere esonerato dal Paris Saint-Germain nel 2020, Tuchel compie un ultimo grande gesto per la propria domestica. Sa che la donna vorrebbe tornare nelle Filippine, ma non ha i fondi necessari per permetterselo. Così, per aiutarla un’ultima volta, il tedesco ha deciso di comprarle una villetta nel suo Paese natale, cambiando per sempre la vita della sua ex lavoratrice.