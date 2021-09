Balotelli è tornato: messaggio di sfida sui social ai detrattori

Finalmente Balotelli ha segnato la sua prima rete con la maglia dell’Adana Demirspor. L’attaccante ha commentato il suo gol sui social.

L’Italia di Mancini si è laurerata campione d’Europa lo scorso 11 luglio, ma in molti hanno sottolineato la mancanza di un bomber tra gli azzurri. Immobile con Lazio è sempre stato un cecchino infallibile, mentre con la Nazionale spesso ha riscontrato qualche difficoltà.

Si sa che tra i centravanti preferiti di Mancini c’è sempre stato Mario Balotelli. L’ex Milan ed Inter è stato chiamato nelle prime convocazioni del CT, ma poi pian piano è stato escluso. Dopo l’esperienza dell’anno scorso in B al Monza, Balotelli è volato in Turchia per giocare con l’Adana Demirspor.

Balotelli esulta dopo il primo gol con l’Adana: “E’ solo l’inizio”

Le prime settimane di Balotelli in Turchia non sono state facili, ma ieri l’attaccante ha segnato il suo primo gol con la maglia dell’Adana Demirspor. L’attaccante è stato l’autore del primo gol, su calcio di rigore, della squadra allenata da Vincenzo Montella nel 3-1 rifilato al Rizespor.

Per festeggiare il primo gol nella sua nuova esperienza, Balotelli ha pubblicato un post sul proprio profilo ufficiale di ‘Instagram’: “Questo è solo l’inizio”. Grande fiducia per l’ex Liverpool che vuole rispondere, ancora una volta, ai suoi detrattori. Per Montella è la prima vittoria da quando è l’allenatore dell‘Adana Dermirspor.