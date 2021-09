Alle 12.30 spazio all’anticipo di questa domenica di Serie A, scendono in campo l’Empoli di Andreazzoli e la Sampdoria di Roberto D’Aversa.

Risultati interessanti, quelli emersi durante i match di ieri. Una Salernitana coraggiosa ha messo alle strette l’Atalanta che ha comunque portato i tre punti a casa vincendo di misura all’Arechi. Poi una larga vittoria, quella dell’Inter, che ha steso senza appello il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Ed ancora l’importante vittoria della Fiorentina in casa del Genoa, ricordando anche il successo di venerdì del Torino in casa del Sassuolo.

Oggi prosegue la quarta giornata, e per il lunch match di questo turno scenderanno in campo l’Empoli alla ricerca delle seconda vittoria in campionato e reduce dalla sconfitta patita per mano del Venezia. Uno scontro diretto, quest’ultimo, perso amaramente e che Andreazzoli vorrà prontamente lasciarsi alle spalle.

Di fronte c’è una Sampdoria che è ancora alla ricerca della prima vittoria. Una sconfitta – all’esordio contro il Milan – e due pareggi contro Sassuolo ed Inter. Un bottino magro anche se non catastrofico, considerando gli avversari. Adesso, però, contro l’Empoli serve dare una sterzata definitiva.

Empoli-Sampdoria, le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, S. Ricci, Henderson; Bajrami; L. Mancuso, Cutrone. A disposizione: Ujkani, Tonelli, S. Romagnoli, Viti, Stulac, Zurkowski, Asllani, La Mantia, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. A disposizione: Falcone, Ravaglia, Chabot, Depaoli, A. Ferrari, Murru, Dragusin, Ekdal, Askildsen, Torregrossa, Ciervo, Trimboli. Allenatore: D’Aversa.