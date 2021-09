La vendetta di Donnarumma è servita: l’annuncio ufficiale del PSG

La ‘vendetta’ di Donnarumma è servita, c’è l’annuncio ufficiale del Paris Saint-Germain sul portiere azzurro

Arrivato in pompa magna in quel di Parigi, l’avventura francese di Gigio Donnarumma non sta andando come in molti si attendevano. Nonostante la vittoria dell’Europeo e del premio di miglior giocatore della competizione, l’ex portiere del Milan è partito comunque indietro nelle gerarchie difensive di Mauricio Pochettino.

Con una sola presenza in stagione, Donnarumma si sta confermando più come il secondo di Keylor Navas anziché come primo portiere annunciato del Paris Saint-Germain. Ad oggi, l’ex rossonero ha giocato più partite con la Nazionale di Mancini, anziché con il proprio club. Uno ‘smacco’, se consideriamo l’addio discusso al Milan e gli scenari di mercato creatisi.

Donnarumma in campo contro il Lione, l’ex Milan torna titolare

La personale ‘vendetta’ di Donnarumma, però, è presto servita. Il portiere campano sarà titolare per la sfida di Ligue 1, tra il suo Paris Saint-Germain e l’Olympique Lyon. D’altronde, l’azzurro era stato in panchina nella prima in Champions League contro il Bruges, mentre aveva tenuto la saracinesca abbassata nel suo esordio con il Clermoont, lo scorso weekend.

A questo giro, dunque, sarà Keylor Navas a riscaldare la panchina, con Donnarumma che guiderà l’undici di Mauricio Pochettino nel big-match di campionato. Un big-match dove il tecnico argentino non ha optato per un folto turnover, riconfermando in attacco il trio delle meraviglie Messi, Neymar e Mbappé.