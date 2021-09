Juventus, la rifondazione continua: Allegri punta il talento inglese

La Juventus giocherà questa serà il big match contro il Milan, ma Allegri pensa anche ad un possibile obiettivo di calciomercato

Dopo la vittoria netta e convincente in Champions League contro il Malmoe di martedì sera, la Juventus vuole rialzare la testa anche in campionato. I bianconeri hanno un solo punto in classifica dopo tre giornate e vogliono invertire subito la rotta, battendo il Milan nel match di questa sera.

Non sarà facile per la squadra di Allegri a causa della forza del team meneghino che comunque dovrà fare a meno di Ibrahimovic e Giroud. Nonostante il fitto calendario di partite, la Juventus non smette a guardare al calciomercato. I dirigenti bianconeri stanno seguendo una giovane promessa del calcio europeo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Allegri punta a Bukayo Saka dell’Arsenal

Secondo quanto raccolto dal portale spagnolo ‘fichajes.net’, la Juventus vuole portare a Torino Bukayo Saka dell’Arsenal. Le difficoltà che sta attraversando la squadra di Arteta in campionato potrebbero far decidere al giocatore di cambiare aria. L’esterno piace tantissimo sia ad Allegri che alla società juventina.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Milan, Pioli perde un altro titolare per la Juventus

Dopo la cessione di Cristiano Ronaldo, la Juventus ha più margini di manovra in sede di calciomercato. Saka sarà quasi sicuramente uno dei prossimi obiettivi per il team piemontese. Il calciatore ha disputato anche un ottimo Europeo con l’Inghilterra anche se il suo errore dal dischetto ha permesso all’Italia di Mancini di vincere la competizione.