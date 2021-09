Serie A, pronto il cambio in società: incontro decisivo entro tre giorni

Potrebbe esserci un cambio al vertice in Serie A. Tra pochi giorni potrebbe esserci il passaggio decisivo.

Dopo settimane di attesa i tifosi del Genoa potrebbero vedere l’ufficialità del cambio in società. Il club di Serie A è da diversi mesi ‘in vendita’ con il patron Enrico Preziosi alla ricerca di offerte adeguate alle sue richieste.

Il club ligure, che non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport è pronto a cambiare proprietà: entro tre giorni potrebbe esserci il primo atto ufficiale con il fondo 777 Partners che dovrebbe depositare un anticipo del pagamento per il passaggio di proprietà.

Serie A, continua il momento difficile del Genoa

Complice sia il cambio di proprietà che il cambio di diversi calciatori in rosa, il Genoa non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi ed anzi con la sconfitta di ieri contro la Fiorentina è arrivata la terza sconfitta in quattro gare di campionato. L’unica nota lieta è arrivata domenica scorsa con la vittoria dei liguri in rimonta nella trasferta di Cagliari.

Proprio nella giornata di ieri il club ligure aveva inoltrato il silenzio stampa, decisione per ‘calmare le acque’ sia dopo i recenti risultati e sia soprattutto per evitare domande sul cambio di proprietà.