Balotelli si infiamma: gesto polemico dopo il gol, interviene l’arbitro

Mario Balotelli ancora in gol: l’azzurro è stato protagonista nella clamorosa rimonta del Demirspor in casa del Besiktas.

Continua il buon momento di Mario Balotelli in Turchia. Dopo la rete su rigore nella vittoria del suo Demirspor contro il Rizespor Super-Mario è andato ancora una volta a segno, trascinando la sua squadra ad un’incredibile rimonta.

Il giocatore è stato mandato in campo solo nel secondo tempo da Vincenzo Montella, subentrato quando la squadra sembrava ormai in preda ad una totale disfatta, sul risultato di 3 a 1. Il centravanti italiano ha siglato la rete del 3 a 2 servito da Assombalonga ed ha restituito il favore servendo l’assist per il gol di Assombalonga al novantasettesimo minuto. La sfida si è conclusa cosi con un incredibile 3 a 3.

Balotelli, grande gol e polemiche a fine gara

Un gol ed un assist per una prestazione da incorniciare per Balotelli che, ancora una volta, è al centro delle polemiche. In occasione della rete del pareggio infatti il giocatore trentunenne si è lasciato andare ad un’esultanza liberatoria e interpretata come provocatoria nei confronti della panchina avversaria. Alla fine anche l’arbitro è costretto a punirlo con un cartellino giallo per fermare le polemiche.

L’Adana Demirspor conquista un punto fondamentale per la lotta salvezza contro la squadra invece capolista nel campionato.