Primo guaio per Messi al PSG: c’è il comunicato ufficiale

Brutte notizie in casa Paris Saint Germain per quanto riguarda Lionel Messi. Arriva il comunicato ufficiale del club

Dopo aver gioito ed esultato per un arrivo che ha regalato grande entusiasmo a tutto l’ambiente, in casa Paris Saint Germain si è alzata l’asticella della preoccupazione per quanto riguarda Lionel Messi. L’argentino ha ovviamente catalizzato l’attenzione di tutto l’ambiente parigino, per il colpo più importante nella storia del club.

Ed è chiaro che ci sia massima attenzione su tutto ciò che riguarda il percorso dell’ex Barcellona all’ombra della Tour Eiffel. Nelle ultime ore, come detto, i tifosi sono preoccupati a causa delle condizioni di Messi che sembra ormai prossimo a saltare per infortunio la prossima sfida della sua squadra in campionato.

Psg, infortunio per Messi: il comunicato del club

A confermare tutto è stato lo stesso club francese che, attraverso un comunicato ufficiale, ha chiarito quali sono le condizioni di Messi: l’attaccante, infatti, ha subìto una contusione al ginocchio durante il match di domenica scorsa contro il Lione. Pochettino, tra l’altro, aveva anche sostituito la ‘Pulce’ in via precauzionale.

In queste ore è stata chiarita l’entità del problema, ed ora il dubbio riguarda la prossima partita di campionato. Il Paris Saint Germain ha specificato che andranno fatti ulteriori esami nelle prossime ore, ma è chiaro che la presenza di Messi per la sfida contro il Metz pare fortemente a rischio.