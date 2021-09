DAZN o Sky? Dove vedere Fiorentina-Inter e le altre partite del quinto turno

Dove sarà possibile seguire in tv e streaming i match della quinta giornata di Serie A? Dazn le trasmetterà tutte, due invece per Sky

La quinta giornata di Serie A sarà spalmata su tre giorni. Il calendario non propone neppure un giorno di sosta. Dopo il posticipo della quarta giornata di ieri sera tra Udinese e Napoli, oggi già si torna in campo. Le prime due a schierarsi sul terreno di gioco saranno Bologna e Genoa, alle 18.30. L’ultima gara in programma del quinto turno invece sarà quella tra Roma e Udinese di giovedì alle 20.45 con entrambe le squadre che vogliono riscattare le sconfitte maturate tra domenica e lunedì.

I diritti televisivi mantengono il copione standard di questa stagione. Dazn trasmetterà tutte le sfide di Serie A mentre Sky Sport avrà tre partite in coesclusiva. Una per ognuno dei tre giorni.

Serie A, quinta giornata: DAZN o SKY? Dove vedere le partite

Il palinsesto di Dazn farà il pienone. La piattaforma streaming quindi trasmetterà nella giornata di oggi Bologna-Genoa (ore 18.30), Atalanta-Sassuolo (20.45) e Fiorentina-Inter (20.45). Di queste tre invece soltanto il match tra la squadra di Gian Piero Gasperini e quella di Alessio Dionisi sarà disponibile anche sui canali Sky (partita trasmessa in diretta su Sky Sport calcio, canale 202, e Sky Sport, canale 251).

Il menu di mercoledì è più intenso, quattro gli incontri in programma: Salernitana-Hellas Verona (18.30), Spezia-Juventus (18.30), Cagliari-Empoli (20.45), Milan-Venezia (20.45). Anche in questo caso, naturalmente, saranno tutte visibili su Dazn mentre l’unico match presente su Sky sarà quello tra la formazione di Stefano Pioli e i lagunari che a ‘San Siro’ proveranno a riscattare il passo falso interno con lo Spezia.

Infine, tre match pure nella giornata di giovedì (Sampdoria-Napoli, 18.30; Torino-Lazio, 18.30; Roma-Udinese, 20.45). Sky, in quest’ultimo caso, proporrà la sfida tra gli uomini di Juric e i biancocelesti di Sarri.

Questo il programma completo:

Martedì 21 settembre:

Bologna-Genoa, ore 18:30; Dazn

Atalanta-Sassuolo, ore 20:45. Dazn; Sky Sport calcio (canale 202), e Sky Sport (canale 251)

Fiorentina-Inter, ore 20:45. Dazn.

Mercoledì 22 settembre:

Salernitana-Verona, ore 18:30; Dazn

Spezia-Juventus, ore 18:30; Dazn

Cagliari-Empoli, ore 20:45; Dazn

Milan-Venezia, ore 20:45; Dazn; Sky Sport uno (canale 201) Sky Sport calcio (canale 202), e Sky Sport (canale 251).

Giovedì 23 settembre:

Sampdoria-Napoli, ore 18:30; Dazn

Torino-Lazio, ore 18:30; Dazn; Sky Sport calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251)

Roma-Udinese, ore 20:45, Dazn.