Sta per iniziare Cagliari-Empoli. Alla Unipol Domus di Cagliari, i sardi di Walter Mazzarri ospitano i bianconeri di Massimiliano Allegri.

Tutto pronto per Cagliari-Empoli. Alle ore 20:45 alla Unipol Domus di Cagliari, i rossoblu devono fare i conti contro la formazione toscana guidata da Aurelio Andreazzoli. I ragazzi di Walter Mazzarri, classifica alla mano, sono alle prese con un vero e proprio scontro salvezza, in cui sarà fondamentale provare ad invertire la rotta dopo l’avvio senza vittorie. Nelle prime quattro giornate di campionato i sardi, infatti, hanno conquistato mai i tre punti. L’Empoli, invece, vittorioso solo contro la Juventus, ha collezionato fino ad ora tre sconfitte. Proprio per questo motivo è atteso un match senza esclusione di colpi. Ad arbitrare il match il signor Di Bello di Brindisi. Al Var c’è Doveri.

Cagliari-Empoli, le probabili formazioni

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All.: Mazzarri.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Zurkovski; Bajrami; Pinamonti, Mancuso. All.: Andreazzoli.