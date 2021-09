Donnarumma, la gioia è stata illusoria: nuova delusione col Metz

Altro giro, altra corsa per il PSG che affronterà questa sera il Metz: Pochettino non cambia idea, Donnarumma tornerà in panchina.

Il Paris Saint-Germain tra pochi minuti, precisamente alle ore 21:00 di questa sera, affronterà il Metz in trasferta. L’obiettivo è quello di portare a casa un’altra vittoria, per consolidare il primo posto nella classifica generale della Ligue 1. Attualmente il PSG è infatti posizionato in vetta al campionato francese con 18 punti totali e Mauricio Pochettino non intende rinunciare a quelle che sono le sue certezze. Keylor Navas primo tra tutti. Dunque, per Gianluigi Donnarumma ci sarà la panchina, ancora una volta.

Pochettino ha deciso: anche contro il Metz, Donnarumma andrà in panchina

Gianluigi Donnarumma ha avuto l’occasione di partire titolare, in casa del PSG, domenica 19 settembre. Un’opportunità più unica che rara, vista la gerarchia che esiste all’interno della squadra francese. La prima scelta resta, indiscussa, quella di Keylor Navas. Ma proprio quando l’ex Milan ha avuto l’opportunità di partire dal primo minuto ha anche ricevuto la prima ‘beffa’ della stagione: contro il Lione ha subito un gol proprio da un altro ex rossonero, Lucas Paquetà. Il Paris saint-Germain ha comunque portato a casa la vittoria, ma Donnarumma non è riuscito a dimostrare al massimo le sue qualità.

Complice forse anche proprio il primo gol subito tra i pali del PSG, questa sera contro il Metz, Donnarumma non ha trovato continuità nella titolarità. La scorsa giornata ha dato vita a una breve illusione dal momento che Pochettino, nuovamente, ha preferito affidarsi alle mani di Navas. Gerarchia ripristinata e cammino ancora lungo e in salita per il portiere che ha portato l’Italia sul tetto d’Europa.