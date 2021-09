Serie A, addio al presidente: domani l’annuncio della nuova proprietà

Serie A, domani verrà annunciata ufficialmente la cessione del Genoa da parte di Enrico Preziosi alla cordata americana 777 Partners.

Mancano ormai poche ore e poi ci sarà l’ufficialità: il Genoa è pronto a ‘passare di mano’. Enrico Preziosi è pronto a vendere il club di Serie A alla cordata del fondo americano di 777 Partners. Il club ligure è stato impegnato ieri nella difficile trasferta di Bologna dove ha trovato un prezioso punto ed ora è tempo di ‘pensare al futuro’.

Nella giornata di domani 777 Partners firmerà l’accordo per l’acquisizione del fondo statunitense. Gli americani verseranno ben 150 milioni di euro per acquistare lo storico club e domani verrà versata la prima rata dell’acquisizione.

Serie A, il Genoa pronto a cambiare proprietà

Dei 150 milioni definiti per l’acquisto della proprietà gli americani utilizzeranno circa la metà per ripianare i debiti della società ligure, debiti realizzati nel corso degli ultimi anni.

Come riporta Gazzetta.it Preziosi non manterrà alcuna quota all’interno del club, ma solo un ruolo istituzionale (per collaborare anche con la Lega Serie A) per i prossimi 3 anni. Il Genoa è ormai pronto ad una nuova era.