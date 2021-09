Zappacosta svela la sua ‘arma segreta’: è la stessa di Marcell Jacobs

Zappacosta ha segnato il gol decisivo per la vittoria dell’Atalanta sul Sassuolo. Il giocatore è stato intervistato da DAZN a fine partita.

Dopo la sconfitta interna con la Fiorentina, l’Atalanta si è ripresa con il pareggio in Champions League contro il Villarreal e le vittorie in campionato contro la Salernitana e contro il Sassuolo. I nerazzurri hanno battuto 2-1 la squadra di Dionisi grazie alle reti di Gosens e Zappacosta.

L’Atalanta ha meritato i tre punti e si è portata, in attesa delle gare di oggi e di domani, a 10 punti in classifica. Tra gli uomini fondamentali per il successo contro il Sassuolo c’è sicuramente Zappacosta. Il giocatore dopo il fischio finale di Massa è stato intervistato da ‘DAZN’ dove ha svelato un curioso retroscena:

Zappacosta: “Da quando lavoro con la mental coach ho capito che la mente comanda tutto”

“Il gol? E’ stato emozionante segnare dopo il gol sbagliato a Salerno. Avevo tanta voglia di riscattarmi. Per è me è davvero unico e speciale realizzare una rete davanti ai nostri tifosi. Ho la stessa mental coach di Marcell Jacobs. All’inizio ero scettico, ma lei mi ha aiutato tantissimo”.

Zappacosta poi ha concluso il suo intervento: “Quando ho iniziato il percorso ho capito che la chiave di tutto è la mente. Lei mi capisce. Nazionale? E’ un mio obiettivo e cerco di lavorare tanto per raggiungerlo, ma non devo pensarci tanto perché tutto passa dal lavoro che svolgo ogni giorno”.