Juventus, l’inaspettato striscione contro Allegri a La Spezia

La Juventus ha trovato la prima vittoria di questa nuova stagione di Serie A contro lo Spezia, ma i tifosi hanno contestato Allegri.

Nella serata di ieri, mercoledì 22 settembre, la Juventus ha trovato la sua prima vittoria in questa nuova stagione di Serie A. Kean, Chiesa e De Ligt, con gol che sanno di ‘rivincita’, hanno portato i tre punti tanto attesi dai bianconeri. Massimiliano Allegri ha potuto, così, tirare un sospiro di sollievo.

Nonostante un po’ di sofferenza, i giocatori bianconeri hanno quindi omaggiato i propri tifosi accorsi allo stadio per assistere alla gara contro lo Spezia. Proprio dagli spalti, però, è arrivata anche una dura contestazione nei confronti di Allegri che non è passata inosservata.

I tifosi bianconeri non hanno digerito la brutta partenza della Juventus in Serie A: dagli spalti lo striscione contro Allegri

I tifosi juventini, quindi, non hanno digerito la brutta partenza della Juventus in Serie A. Dopo due sconfitte e due pareggi, solamente ieri è arrivata la prima vittoria in campionato che ha portato la squadra di Allegri a cinque punti totali in classifica. Dagli spalti, durante Spezia-Juventus, è perciò spuntato uno striscione contro il tecnico bianconero.

Parole dure nei confronti di Allegri, riferite anche ad alcune sue dichiarazioni rilasciate nei post-partita delle gare precedenti: “Allegri sei tu l’errore tecnico”. Questo il pensiero, scritto nero su bianco, di alcuni sostenitori della ‘Vecchia Signora’, delusi e arrabbiati per le prestazioni a cui hanno assistito in questa primissima parte di campionato.