Tutte le probabili formazioni della 6^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Spezia-Milan, poi a seguire i match tra Inter-Atalanta e Genoa-Verona

Tutto pronto per la 6^ giornata di campionato. Juventus a caccia di conferme dopo la vittoria da brivido contro lo Spezia. Bianconeri impegnati nella sfida interno contro la Sampdoria. Aprirà le danze il match tra Spezia-Milan, poi massima attenzione alle due super sfide tra Inter-Atalanta e il derby della Capitale tra Lazio-Roma.

Probabili formazioni 6^ giornata Serie A

SPEZIA-MILAN

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Ferrer, Bourabia, Maggiore; Verde, Antiste, Gyasi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

INTER-ATALANTA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Hateboer, Muriel, Pessina

GENOA-VERONA

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso, Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Badelj, Rovella; Kallon, Hernani, Fares; Destro.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic.

JUVENTUS-SAMPDORIA

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Kean, Morata.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

EMPOLI-BOLOGNA

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Henderson, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Pinamonti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

SASSUOLO-SALERNITANA

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri; Ribéry; Gondo, Djuric.

UDINESE-FIORENTINA

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil.

LAZIO-ROMA

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Mkhitaryan, Zaniolo, El Shaarawy; Abraham.

NAPOLI-CAGLIARI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

VENEZIA-TORINO

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Okereke.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Ansaldi; Pjaca, Linetty; Sanabria.

Infortunati Serie A, 6^ giornata: dubbio Correa per Inzaghi

Simone Inzaghi potrebbe fare a meno di Correa anche in vista della 6^giornata di campionato. L’argentino potrebbe alzare bandiera bianca. In casa Juventus saranno da valutare le condizioni fisiche di Chiesa, uscito dal campo dal match contro lo Spezia per un leggero problema al flessore. Nella Lazio non ci sarà Zaccagni, ancora fermo ai box.

Pioli ha annunciato l’assenza di Florenzi contro lo Spezia.