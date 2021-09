Serie A, il ct Mancini non ha dubbi: “Ecco le due rivelazioni”

Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato di questo inizio di campionato e delle possibili rivelazioni della Serie A.

La Serie A è iniziata da poche giornate e ciò che finora sembra assodato è il grande equilibrio ai vertici del nostro campionato. Rispetto agli anni passati non c’è una squadra che governa il campionato e secondo i pronostici sono cinque o sei i club che possono lottare per la vittoria del campionato italiano.

Intervenuto ai microfoni del TgPoste il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato della lotta scudetto ed ha detto la sua sulle squadre che potrebbero essere la rivelazione dell’intera stagione.

Le parole di Mancini riguardo la lotta scudetto in Serie A

Il tecnico vincitore degli ultimi Europei ha parlato cosi: “Penso che sia normale che ci sia un equilibrio in questo inizio di campionato perché molti calciatori hanno giocato gli Europei e la Coppa America, quindi sono arrivati non in grande condizione e le squadre hanno bisogno di assestarsi.

Riguardo alla lotta scudetto Mancini ha parlato delle possibili rivelazioni del torneo: “Visto questa fase di avvio credo che Napoli ed Atalanta possano essere le rivelazioni del campionato”.