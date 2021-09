“Questo è troppo”: lo sfogo di Mourinho a Dazn dopo il derby

La Roma cade nel derby contro la Lazio, ma José Mourinho si sfoga nel post gara ai microfoni di DAZN: “Arbitro e VAR hanno sbagliato”.

José Mourinho, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio di Maurizio Sarri. Ecco quanto dichiarato nel post gara: “Quello che ci diciamo nello spogliatoio resta tra di noi. Quanto ha pesato il 2-0? Vorrei dire qualcosa di positivo, sono stato in Italia 10 anni fa. Il calcio italiano è migliorato tanto, la qualità del gioco offensivo e la voglia di vincere. Tutto ciò è migliorato. Partita fantastica, arbitro e VAR non sono stati all’altezza di una partita di questo livello. Da 2-0 poteva essere 1-1. Arbitro e VAR hanno sbagliato entrambi. Questo è troppo. Manca un secondo giallo a Leiva, con loro in dieci sarebbe significato tanto. Pellegrini ha avuto il rosso, invece oggi nulla”.

Roma, Mourinho dopo il derby

Lo Special One ha poi analizzato il match dello stadio Olimpico: “Quando tu concedi tre gol hai sbagliato qualcosa, ma due sono arrivati in contropiede. Nel secondo aspettavamo il rigore. Abbiamo giocato e dominato. Abbiamo messo in rande difficoltà la Lazio, loro hanno gestito negli ultimi minuti. Errori difensivi? Non sono preoccupato. Lo sarei se non giocassimo e se non cercassimo di vincere le partite. Una squadra che sta perdendo deve rischiare così come abbiamo fatto noi. Il calcio italiano è davvero cambiato. Dopo una gara così anche voi volete parlare di calcio e non di arbitri. Complimenti anche a voi!”.

Poi prosegue: “Milinkovic? Sapevamo perfettamente che loro sfruttano i suoi inserimenti. Gli abbiamo lasciato troppo spazio nella zona centrale del campo. Ha le qualità per arrivare in area. Abbiamo avuto una reazione come piace a me, come se fosse successo niente”.