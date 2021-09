Juventus in emergenza: nuovo stop per Allegri in vista del Chelsea

Ennesimo problema fisico per Ramsey e nuovo stop in casa Juventus. Emergenza per Allegri in vista del Chelsea.

Continuano i problemi in infermeria per il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Dopo un difficile avvio di stagione il club bianconero affronterà nei prossimi giorni un importante ciclo di gare che vedrà la Juve opposta prima al Chelsea campione d’Europa in Champions League e poi al Torino nel derby.

Allegri dovrà fare a meno di Paulo Dybala ed Alvaro Morata, usciti infortunati negli ultimi match e assenti almeno fino a dopo la sosta. Nuovo infortunio in casa bianconera con Allegri che ha confermato lo stop nella conferenza stampa pre partita.

Juventus, Allegri conferma lo stop di Ramsey

In conferenza stampa Allegri ha confermato che il centrocampista gallese Aaron Ramsey non sarà a disposizione per la sfida di Champions contro il Chelsea, big match del girone europeo per i bianconeri.

In questi anni in bianconero Ramsey ha accusato diversi problemi fisici ed anche prima di questa gara il gallese ha accusato un fastidio muscolare che lo terrà fermo per i prossimi giorni e che mette a forte rischio la sua presenza anche in campionato, nel derby di Torino.